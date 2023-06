Trünzig: 18-jähriger Mopedfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Bei einem Unfall, der sich am Mittwochabend auf dem Landsteig im Langenbergsdorfer Ortsteil Trünzig ereignet hat, ist ein 18-jähriger Mopedfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 18-Jährige mit seiner S 51 die Betonpflasterstraße in Richtung Walddorfer Ring befahren. In einer ansteigenden Linkskurve sei ihm gegen...