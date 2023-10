Trünzig: Hier bekommen Lesehungrige wieder „Futter“

Im Mehrzweckgebäude am Schulweg hat ab sofort wieder eine Gemeindebibliothek geöffnet. Sie wird von Ines Klinkenstein betreut, die sich den Rat einer Fachfrau holte.

Klein, aber fein – so präsentiert sich seit Dienstagnachmittag die neue Bibliothek im Mehrzweckgebäude in Trünzig an der Schulstraße. Ines Klinkenstein hat Kaffee und Kuchen aufgetischt und freut sich auf die Lesehungrigen, die nach einer mehrjährigen Pause wieder „Futter“ kriegen.