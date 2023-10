Unbekannte brechen acht Garagen in Crimmitschau auf

Zur Beute in der Nacht zu Samstag zählten diverse Garten- und Elektrogeräte im Wert von knapp 5000 Euro.

Crimmitschau.

Bislang unbekannte Einbrecher hatten es in der Nacht zu Freitag auf einen Garagenkomplex im Nordosten von Crimmitschau abgesehen. Laut einer Mitteilung der Zwickauer Polizeidirektion wurden zwischen Freitagabend 22.15 Uhr und Samstagvormittag um 9 Uhr acht Garagen in dem Komplex an der Breitscheidstraße von den Tätern aufgebrochen. Aus diesen wurden verschieden Garten- und Elektrogeräte entwendet. Den Gesamtwert der gestohlenen Gerätschaften beziffert die Polizei auf 4900 Euro. Der Sachschaden blieb mit geschätzten 35 Euro relativ gering. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die in der besagten Nacht an dem Garagenkomplex Personen ausgemacht haben, die mit den Taten zu tun haben könnten. (kru) Zeugentelefon 03761 7020