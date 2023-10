Unbekannte dringen in Werdau in Keller ein

Ein Einbruch in ein Wohnhaus gelang den Tätern nicht, aus dem Keller stahlen sie zwei Akkuschrauber.

Werdau.

Am helllichten Tag haben am Donnerstagnachmittag Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus an der Südstraße in Werdau einzubrechen. Laut einer Mitteilung der Zwickauer Polizeidirektion hatten die bislang unbekannten Täter zumindest damit kein Glück. Sie drangen allerdings in den Keller ein und stahlen von dort zwei Akkuschrauber im Wert von etwa 120 Euro. Der angerichtete Sachschaden summiert sich auf das Achtfache, etwa 1000 Euro wird es kosten, die Schäden zu beseitigen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, denen zwischen 15 und 16.45 Uhr Personen aufgefallen sind, die mit dem versuchten Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hinweise erbittet die Polizei in Werdau unter der Rufnummer 03761 7020. (kru)