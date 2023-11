Unbekannte schmieren in Werdau mehrere Hakenkreuze

Die Polizei sucht nun Hinweise, wer für die verfassungswidrigen Symbole verantwortlich sein könnte.

Werdau.

Die Beamten des Werdauer Polizeireviers suchen Zeugen zu Schmierereien mit verfassungswidrigem Inhalt, die von Unbekannten in der Werdauer Innenstadt an verschiedenen Stellen hinterlassen worden sind. Laut Polizei wurden Hakenkreuze im Bereich der August-Bebel-Straße angebracht. Am Durchgang zum Schwalbe-Einkaufszentrum wurden die mit schwarzer Farbe gemalten verbotenen Symbole an einer Hausfassade sowie mehrere kleine Hakenkreuze auf einem Treppengeländer entdeckt. Auch auf dem Busfahrplan an der nahegelegenen Haltestelle an der Zwickauer Straße war ein Hakenkreuz zu finden. Die Polizei bittet nun um Hinweise, wer für die verfassungswidrigen Schmierereien verantwortlich sein könnte. (kru) Zeugentelefon 03761 7020