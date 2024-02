Unfall am Kreisverkehr in der „Sorge“ in Werdau: Audi knallt gegen Audi

Der Zusammenstoß hat am Mittwochnachmittag zeitweise für Behinderungen gesorgt. Ein Audi-Fahrerin kam in eine Klinik. Sachschaden: rund 10.000 Euro.

Rund eine Stunde ist es am späten Mittwochnachmittag zu Verkehrsbehinderungen am Kreisverkehr „Sorge“ in Werdau gekommen. An der Einfahrt zum Kreisel hat sich gegen 16.20 Uhr ein Unfall ereignet. Eine 35-jährige Audi-Fahrerin ist auf einen verkehrsbedingt wartenden Audi aufgefahren. An dessen Steuer saß ein 43-jähriger Mann. Beide Autos...