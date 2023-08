Unfall auf der Zwickauer Straße in Werdau: Vier Personen erleiden Verletzungen

Eine Unachtsamkeit hat am Dienstag zum Zusammenstoß geführt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 30.000 Euro. Was zum Unfall bekannt ist.

Drei Fahrzeuge waren am Unfall am Dienstag auf der Zwickauer Straße in Werdau beteiligt. Ein 50-jähriger Mazda-Fahrer war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als er nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, hielt er an, um eine 48-jährige Mitsubishi-Fahrerin passieren zu lassen. Sie fuhr in Richtung Zwickau. Ein 59-jähriger Mann, der mit...