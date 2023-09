Unfall mit Quad in Langenbernsdorf: Polizei beziffert Schaden auf rund 8000 Euro

Der Zusammenstoß hat sich am Samstagabend ereignet. Der 54-jährige Mann, der mit dem Quad unterwegs war, hat sich leicht verletzt.

Ein Quad war am Samstagabend in einen Unfall in Langenbernsdorf verwickelt. Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von Mühlberg und Hoher Straße. Ein 18-jähriger VW-Fahrer bog gegen 18.35 Uhr vom Mühlberg nach links auf die Hohe Straße ab. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Quad, welches aus Richtung Trünzig kam. Der 54-jährige...