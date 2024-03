„Volkstümliche Musikantenparade“ am 11. April in Werdau

Erwartet werden in der Stadthalle „Pleißental“ Sigrid & Marina, Alexander Rier und Die Hainich Musikanten.

Die „Volkstümliche Musikantenparade“ gastiert am 11. April in der Stadthalle „Pleißental“ in Werdau. Laut Ankündigung des Veranstalters werden die Besucher mit Stars der Volksmusik eine musikalische Reise vom Egerland ins Alpenland erleben. Mit dabei sein werden Sigrid & Marina aus Österreich mit ihren glockenklaren Stimmen sowie...