Vollsperrung der Bundesstraße in Werdau: Auf welcher Umleitung läuft‘s besser?

Für den neuen Netto-Markt in der Sorge wird eine Abbiegespur gebaut. Daher ist die B 175 längere Zeit dicht. „Freie Presse“-Reporter haben die Umleitungen getestet – die offizielle und den Schleichweg.

Kein Durchkommen ist derzeit auf der Bundesstraße 175 in Werdau an der Baustelle des neuen Netto-Marktes in der Sorge. Dort werden bis 13. Oktober eine Abbiegespur zum neuen Supermarkt und eine sogenannte Querungshilfe für Fußgänger angelegt. Das bringt Umleitungen für Kraftfahrer mit sich, die sonst auf der viel befahrenen Straße zwischen...