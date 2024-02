Warum ein Crimmitschauer und ein Meeraner mit ihrem „Schwedenpanzer“ die Ostsee umrunden

Peter Weiland und Toni Dorendorf starten im Juni zur Rallye Baltic Sea Circle. Derzeit machen sie ihr 25 Jahre altes Auto dafür flott. Mit ihrer Teilnahme sammeln sie auch für einen guten Zweck.

Jeden Tag friemeln Peter Weiland und Toni Dorendorf an ihrem „Schwedenpanzer“. Der 25 Jahre alte Volvo V70 steht in der Werkstatt des Autohauses Behring in Crimmitschau. „Hier bekommen wir die volle Unterstützung, vor allem natürlich in fachlicher Hinsicht“, sagt Peter Weiland. Die beiden Freunde motzen den 144 PS starken Fünfzylinder...