Werdau: Ab Freitag wieder Tempo 100 auf der Westtrasse

Die Sicherung der abgerutschten Böschung an der S 289 ist abgeschlossen. Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr haben sich die Baukosten offenbar nicht verändert.

Freie Fahrt ist an einer Baustelle in Sicht: Ab Freitag soll der Verkehr auf der Westtrasse wieder mit Tempo 100 rollen. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in Dresden mitteilt, sind die im August gestarteten Arbeiten zur Böschungssicherung abgeschlossen. „Im Laufe des Tages wird die S 289 wieder vollständig für den Verkehr...