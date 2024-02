Werdau: Abschiedsfest für IFA-Oldtimer auf der Westtrasse geplant

Zum allerletzten Mal soll die Traditionsveranstaltung an diesem Ort stattfinden, allerdings nicht im Mai, sondern im September. Eine Genehmigung für die Nutzung des Trassenabschnitts liegt noch nicht vor.

Die 24. Auflage des IFA-Oldtimertreffens in Werdau findet in diesem Jahr statt. Allerdings nicht im Mai, sondern wahrscheinlich im September. Und das zum allerletzten Mal auf einem Teilstück der Westtrasse. Das haben die Stadträte am Donnerstagabend auf einer Sondersitzung einstimmig beschlossen. Die war von der CDU-Fraktion einberufen worden....