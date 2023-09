Werdau: Alte „Alwo“ könnte Energiefabrik werden

Studentinnen und Studenten zeigen in der Stadthalle Werdau Ergebnisse zur Rettung der sächsischen Industriebau-Kultur auch an einem hiesigen Beispiel.

Wie nutzt man alte Industriebrachen nachhaltig um? Dieser Frage wird in der Sonderausstellung „Energie, Kultur, Fabrik“ nachgegangen, die am Montag in der Stadthalle „Pleißental“ in Werdau eröffnet wird. Innerhalb des Forschungsprojektes Enicu (Energie-Kultur-Fabriken im Chemnitzer Umland) haben Studentinnen und Studenten der Technischen...