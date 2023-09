Werdau: Ehemalige Alwo-Spinnerei - von der Problem-Brache zur Energiefabrik?

Studentinnen und Studenten der TU Dresden haben untersucht, was aus der ehemaligen Strickgarnfabrik werden könnte. Vor allem ein Vorschlag interessierte die Besucher der Sonderausstellung.

Einst Hersteller und Exporteur hochwertiger Garne fristet die ehemalige Strickgarnspinnerei Alwo an der Südstraße in Werdau seit Jahrzehnten ein trauriges Dasein. Rainer Fox hat von 1979 bis 1992 als Schlosser in der Fabrik gearbeitet. Sein Chef war damals Dieter Theis, heute Stadtrat und Handwerksmeister. „Wir haben viel für das Ausland...