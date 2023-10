Werdau: Fünf Frauen präsentieren Arbeiten in Acryltechnik

In der in der Werdauer Stadthalle eingerichteten Kleinen Galerie wird am Dienstag eine neue Ausstellung eröffnet. Die Hobbykünstlerinnen haben sich in einem Volkshochschulkurs kennengelernt.

In der „Kleinen Galerie“ im Foyer der Werdauer Stadthalle „Pleißental“ sind ab Dienstag in einer Gruppenausstellung 25 Exponate von fünf Hobbykünstlerinnen aus dem Landkreis Zwickau zu sehen. Gezeigt werden Bilder in sogenannten Wohnzimmerformaten. Die Exponate sind in verschiedenen Acryl-Maltechniken entstanden, sagt Wolfgang Namyslok.... In der „Kleinen Galerie“ im Foyer der Werdauer Stadthalle „Pleißental“ sind ab Dienstag in einer Gruppenausstellung 25 Exponate von fünf Hobbykünstlerinnen aus dem Landkreis Zwickau zu sehen. Gezeigt werden Bilder in sogenannten Wohnzimmerformaten. Die Exponate sind in verschiedenen Acryl-Maltechniken entstanden, sagt Wolfgang Namyslok....