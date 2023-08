Werdau: In der Pleiße stehen Bagger

Mithilfe von Baggern wird derzeit die Pleiße in Werdau beräumt. „Die Sedimente kommen raus“, sagt Gerlind Ostmann, Sprecherin in der Landestalsperrenverwaltung Sachsen auf Anfrage. Solche Arbeiten würden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Sie dienten dazu, den Abflussquerschnitt in der Pleiße freizuhalten. Bis voraussichtlich Ende...