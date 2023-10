Werdau: Kleiner Hund Jonny überlebt Beißattacke nur knapp

Nach dem Angriff auf ihren Hund sind Mutter und Sohn noch immer geschockt. Sie hoffen, dass der Halter des Kampfhundes zur Verantwortung gezogen wird.

Die Ereignisse vom letzten Samstag stecken Christian Dietrich und Anneliese Mahnke immer noch in den Knochen. An diesem Tag wurde ihr kleiner Liebling Jonny, ein Hund der Rasse Biyok, so schwer verletzt, dass es um Leben und Tod ging. „Ich wollte gegen 18 Uhr aus dem Haus und mit ihm Gassi gehen“, erzählt Christian Dietrich, der am...