Werdau: Kontrolle führt Polizei zu Drogen, Pyrotechnik und Diebesgut

Eine vierstellige Bargeldsumme führten zwei Männer nachts im Auto mit sich. Und aus dem Wagen wehte den Polizeibeamten Cannabisgeruch entgegen.

Werdau.

Die Polizei hat in Werdau bei einer Verkehrskontrolle bei zwei Männern Drogen und Bargeld festgestellt. Laut Polizei wurden am Donnerstag gegen 1.40 Uhr ein 32-Jähriger und ein 33-Jähriger kontrolliert. Weil es aus dem Auto nach Cannabis roch, wurde weiter kontrolliert. Zum Vorschein kamen „eine nicht geringe Menge an weißer, kristalliner Substanz, mehrere Cannabisdolden sowie Bargeld im vierstelligen Bereich“. Der 32-Jährige musste wegen eines positiven Drogenwischtests zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Bei dem 33-Jährigen wurden bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung weitere Betäubungsmittel, Medikamente, illegale Pyrotechnik und mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Die Ermittlungen laufen. (kru)