Werdau: Läufer starten für einen guten Zweck

Am Freitag findet in der Sachsenarena An den Teichen die traditionelle Veranstaltung zur Unterstützung des Hospiz in Werdau statt.

Runden laufen für einen guten Zweck, das können am Freitag die Teilnehmer des Hospizlaufes. Mitglieder des Förderkreises und Mitarbeiter des SRH Hospiz in Werdau organisieren den Spendenlauf in der Sachsenarena An den Teichen. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit oder Platzierung. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung der Arbeit im Hospiz.