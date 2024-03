Werdau: Mit Rasiermesser und Faden für die Schönheit der Männer

Der erste Barbershop hat an der Leipziger Straße eröffnet. Die Entscheidung für die Pleißestadt hatte ganz pragmatische Gründe.

Vor allem in der Dunkelheit fallen sie ins Auge: Die rotierenden Lampen mit den diagonalen roten, blauen und weißen Streifen, die sogenannten Barbierpfosten. Sie machen schon von weitem deutlich, dass sich an der Leipziger Straße in Werdau ein neuer Laden angesiedelt hat. Der Barbershop, den Ismael Abduallah führt, ist der erste seiner Art in...