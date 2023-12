Werdau: Mit Schließung der Sattler-Werkstatt von Wolfgang Dietrich endet die Ära der „Woldi-Boys“

60 Jahre lang hat der Handwerker auch sehr spezielle Wünsche seiner Kunden erfüllt. Als Hersteller von Ringer-Übungspuppen hat sich der heute 83-Jährige international einen Namen gemacht.

Ein Schild am Tor verkündet es: Zum 31. Dezember schließt Wolfgang Dietrich seine Sattler-Werkstatt. Endgültig. Auch wenn noch etliche Aufträge abzuarbeiten sind, wie der 83-Jährige sagt. 60 Jahre lang war der Meister in seiner Werkstatt im Anbau seines Wohnhauses An den Teichen in Werdau für die Kunden da. Ehefrau Gudrun stand ihm all die...