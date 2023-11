Werdau: Nach verheerendem Brand - Zeltplatz an der Koberbachtalsperre ist besser denn je

Der Verein „Camping Freunde Kober“ hat das Naherholungsgelände auf Vordermann gebracht. Die Spuren des Feuers sind immer noch nicht ganz beseitigt.

Was haben wir schon zu verlieren? Nach diesem Motto haben die Mitglieder des Vereins „Camping Freunde Kober“ in den zurückliegenden Monaten auf dem Zeltplatz an der Koberbachtalsperre angepackt. „Wir haben das Areal auf Vordermann gebracht und das komplett in Eigenregie“, sagt Vereinsvorsitzender David Kühnler. Die Liste der Maßnahmen,...