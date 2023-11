Werdau: Pelz-Förster macht zum Jahresende Schluss

Kürschnermeister Jürgen Förster schließt sein Geschäft an der Bahnhofstraße zum 31. Dezember. Damit endet eine jahrhundertealte Handwerkstradition in der Pleißestadt.

Es steht unübersehbar an dem markanten Haus am Kreisverkehr in der Werdauer Südstadt: Der Pelz-Förster räumt seine Bestände. „Zum Jahresende schließen wir“, sagt Kürschnermeister Jürgen Förster. Aber die Werkstatt soll noch so lange geöffnet sein, bis auch der letzte Auftrag ordentlich abgearbeitet ist. „Unsere Kunden finden jetzt...