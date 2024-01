Werdau: Polizei informiert über Enkeltrick und Abzocke am Telefon

Vortrag in der Alloheim-Senioren-Residenz an der Mühlenstraße ist für alle Interessierten gedacht.

Ob „Enkeltrick“, Betrügereien an der Haustür oder diverse Abzocke bei Telefonverkäufen: Kriminelle versuchen auf viele Art, Senioren hinters Licht zu führen. Damit diese keine Chance haben und was im Falle einer Straftat zu tun ist, darüber informiert Kriminalhauptmeister Volker Flemig vom Polizeirevier in Werdau innerhalb eines Vortrags...