Werdau: Polizei zieht zwei Autofahrerinnen aus dem Verkehr - betrunken und ohne Führerschein

In Neukirchen rammte eine 48-Jährige vier Autos. In Werdau legte eine 53-Jährige eine seltsame Fahrweise an den Tag.

Eine betrunkene Autofahrerin hat Heiligabend gegen 19.15 Uhr in Neukirchen einen Unfall verursacht. Mit ihrem Skoda fuhr die 48-Jährige gegen vier parkende Autos. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, der umgehend die Polizei rief. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin mit 2,26 Promille erheblich...