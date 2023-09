Werdau: Stadt hofft auf Fördergelder zur Sanierung des „Webalu“

Über ein Bundesprogramm könnten Fördermittel in die Pleißestadt fließen. Rund acht Millionen Euro sind nötig, um das Hallen- und Freibad auch energetisch auf Vordermann zu bringen.

Mit Fördermitteln aus einem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur will die Stadt Werdau dringend notwendige Arbeiten an ihrem Hallen- und Freibad „Webalu“ finanzieren. Der Teilnahme an diesem Projektaufruf hatte der Stadtrat am Donnerstagabend einmütig zugestimmt.