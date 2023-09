Werdau: Steppkes lernen im Ernstfall Hilfe zu holen

Mädchen und Jungen aus der Kita „Schöne Aussicht“ waren beim Tag der Ersten Hilfe in der Central-Apotheke zu Besuch.

Wie holt man im Notfall Hilfe? Wie klebt man ein Pflaster richtig auf? Was tut man, wenn jemand hingefallen ist? Für die Mädchen und Jungen aus der Werdauer Kindereinrichtung „Schöne Aussicht“ ist der Besuch am Montagmorgen in der Central-Apotheke voller Neuigkeiten gewesen. Anlässlich des internationalen Tages der Ersten Hilfe am Samstag...