Werdau: Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in Werdau ereignet hat und dessen unbekannter Verursacher anschließend von der Unfallstelle geflüchtet ist. Den Angaben zufolge war in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 17.20 Uhr ein Audi beschädigt worden, der auf dem Kaufland-Parkplatz an der Uferstraße abgestellt war. Nach...