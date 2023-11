Werdau: Vogtland Philharmonie bestreitet Neujahrskonzert

Die Musiker präsentieren Ausschnitte aus Opern und Musicals. Karten sind bereits erhältlich.

Am Freitag, dem 12. Januar 2024, will die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach um 17 Uhr wieder das neue Jahr in der Stadthalle „Pleißental“ in Werdau musikalisch begrüßen. Unter der Leitung von Chefdirigent Dorian Keilhack, der ebenfalls als Moderator durch das Programm führen wird, präsentieren die Musiker die wohl schönsten...