Werdau: Vortrag und Diskussion zum Ukrainekrieg

Wie kam es zum Krieg in der Ukraine, und welche Auswirkungen hat dieser auf die Welt? Der Historiker und Journalist Christoph von Marschall hält am 8. Mai in Werdau einen Vortrag unter dem Titel: "Revision, Status Quo oder etwas Neues? Putin, die Ukraine und die Sicherheit in Europa und der Welt". Der langjährige Auslandskorrespondent der Berliner...