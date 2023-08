Werdau: Zwei Fahrzeuge müssen nach Unfall abgeschleppt werden

Steinpleis.

Zu einer Kollision zweier Autos ist es im Werdauer Ortsteil Steinpleis gekommen. Das sagte eine Polizeisprecherin. Das war passiert: Ein 30-Jähriger wollte am Mittwochmorgen mit einem Audi von der Straße Zum Steinpleiser Bahnhof in die Hauptstraße einbiegen, als die Ampel, die dort baustellenbedingt derzeit den Verkehr regelt, Grün zeigte. Ein 62-Jähriger, der zeitgleich mit einem Citroën-Transporter auf der Hauptstraße in Richtung Zwickau unterwegs war, übersah die für ihn rote Ampel und stieß mit seinem Fahrzeug in den abbiegenden Audi. Beide Fahrer blieben unverletzt, ihre Autos mussten allerdings vom Unfallort abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro, heißt es. (jarn)