Werdauer Einkaufsstraße soll aufgepeppt werden

Dem Stadtrat liegt ein Beschluss zum Ausbau zwischen Poststraße und Zwickauer Straße vor.

Einen Beschluss zum grundhaften Ausbau der August-Bebel-Straße zwischen Poststraße und Zwickauer Straße sollen die Werdauer Stadträte am Donnerstag in einer öffentlichen Ratssitzung fassen. Wird diesem Beschluss zugestimmt, kann die Einkaufsstraße für rund 1,2 Millionen Euro in den Jahren 2024 und 2025 grundlegend neu gestaltet werden....