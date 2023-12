Werdauer Kegelbahn bekommt zum Jubiläum eine Frischekur

50 Jahre hat die Anlage des SV Rot-Weiß Werdau schon auf dem Buckel. Jetzt packten im Verein viele mit an, um alles fit für die Zukunft zu machen.

Einen Heimvorteil werden die Seniorenkegler des SV Rot-Weiß Werdau in dieser Saison nicht mehr wirklich haben. Erst musste die Mannschaft durch die Sanierung ihrer Anlage in der 2. Verbandsliga stets auswärts antreten, nach der Fertigstellung fehlt den Kegler jetzt einfach noch die nötige Erfahrung auf den vier Bahnen am Rande der...