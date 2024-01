Werdauer Notar Amadeus Thomas geht in den Ruhestand

Nach 34 Jahren verlässt der Zwickauer seine Kanzlei am Markt in Werdau. Künftig will er sich mehr Zeit für die Familie nehmen – und für Eisenbahnen verschiedener Größe.

34 Jahre Arbeit in Werdau, davon 26 Jahre im Gebäude der Sparkasse unmittelbar am Marktplatz, sechs Oberbürgermeister kommen und gehen sehen: Amadeus Thomas hat in der Pleißestadt viel erlebt und erreicht. Doch ab Donnerstag ist seine Heimatstadt Zwickau dann sein Lebensmittelpunkt. Der Notar geht in den Ruhestand. „Ich bin im 70. Lebensjahr,...