Wie das Werdauer Polizeirevier für weniger Unfälle sorgen will

Revierleiter Marcus Schubert ist von seinem Konzept überzeugt: Seit etwa zwei Jahren kümmern sich spezielle Dienstgruppen um typische Unfallstrecken. Einen ersten Erfolg kann das Team verbuchen.

Mit einem eigenen Konzept will das Werdauer Polizeirevier vor allem die schweren Verkehrsunfälle in seinem Zuständigkeitsbereich verringern, der immerhin von Crinitzberg bis Crimmitschau reicht und knapp 492 Quadratkilometer umfasst. Im vergangenen Jahr wurden laut Polizeisprecherin Christina Friedrich in dem Bereich 1710 Unfälle aufgenommen...