Wie ein 34-Jähriger im Crimmitschauer Kinderheim Gutes tut

Christian Schulze hat am Dienstag sozusagen „seinen“ Tag. Am Tag des Ehrenamtes wird deutlich, wie Freiwillige wie er das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können.

Crimmitschau.

Nein, Mathe ist wirklich nicht Roxys Ding. Wenn die 17-Jährige am Freitagnachmittag aus der Schule kommt, kann sie sich Besseres vorstellen, als Mathe zu machen. Und doch leuchten ihre Augen, als Christian Schulze durch die Tür kommt. „Christian, ich habe ne zwei in der LK!“, ruft sie ihm entgegen. „Cool!“, sagt der 34-Jährige. Nicht zuletzt ist es ihm zu verdanken, dass Roxy jetzt in Mathe besser mitkommt. Schulze gibt sich seit acht Jahren ehrenamtlich Mathe-Nachhilfe im Kinder- und Jugendheim Crimmitschau. Jeden Freitag nach seiner Arbeit macht sich der Diplom-Ingenieur auf den Weg ins Kinder- und Jugendheim der Kinderarche Sachsen in Crimmitschau. „Mir ist es wichtig, dass auch die Kinder Spaß an der Sache haben“, sagt Christian Schulze.