Wie Eispiraten-Stürmer Vinny Saponari den Tod seines Freundes Adam Johnson verarbeitet

Nach einem tragischen Unfall auf dem Eis ist Adam Johnson gestorben. Er spielte in der letzten Saison noch beim DEL-Team in Augsburg. Und damit an der Seite von Vinny Saponari.

Auf dem Weg vom Eis in die Kabine setzt sich Vinny Saponari auf eine Holzbank im Kunsteisstadion im Sahnpark. Der 33-jährige Stürmer des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau weiß, welches Thema die Reporter gleich ansprechen. Es geht um den Tod von Adam Johnson. Der 29-Jährige erlitt in England beim Auswärtsspiel der Nottingham... Auf dem Weg vom Eis in die Kabine setzt sich Vinny Saponari auf eine Holzbank im Kunsteisstadion im Sahnpark. Der 33-jährige Stürmer des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau weiß, welches Thema die Reporter gleich ansprechen. Es geht um den Tod von Adam Johnson. Der 29-Jährige erlitt in England beim Auswärtsspiel der Nottingham...