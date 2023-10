Zeitreisen in einer neuen Dimension beim ersten Steam-Punk-Tag in Werdau

Das Werdauer Stadt- und Dampfmaschinenmuseum wagte eine Premiere von Dampf und Punk. Das neue Konzept lockte neue Macher an und bot gut 300 Besuchern neben viel Technik reichlich Raum für Fantasie.

Viele ungewöhnliche An- und Aussichten gab es für die weit über 300 Besucherinnen und Besucher des Stadt- und Dampfmaschinenmuseums in Werdau am Wochenende. Einrichtungsleiter Markus Döscher hatte zum ersten Steam-Punk-Day eingeladen, dem Versuch, die seit vielen Jahren stattfindenden Dampftage in ein neues Veranstaltungsformat zu...