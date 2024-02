Zum Blaulichttag in Crimmitschau: Warum Eispiraten-Verteidiger Max Balinson im Powerplay für „Alarmstufe rot“ sorgt

Vor mehr als 4000 Zuschauern hat das Team aus Westsachsen einen weiteren Schritt zum Einzug in die Play-offs gemacht. Die Eispiraten bestraften im zweiten Drittel die Undiszipliniertheiten der Gäste konsequent.

Max Balinson rückt im Powerplay von der Defensive in die Offensive. Ein taktischer Schachzug, der am Sonntag für den Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau von Erfolg gekrönt war. Der 27-jährige Deutsch-Kanadier war beim 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)-Sieg gegen die Starbulls Rosenheim an allen drei Überzahltoren beteiligt. Und hat damit zum...