Zwei Mopedfahrer bei Unfällen in Werdau leicht verletzt

Schmerzhaft begann der Mittwochmorgen für zwei jugendliche Mopedfahrer in Werdau. Ihre Verletzungen mussten ambulant behandelt werden.

Werdau.

Bei zwei Unfällen sind am Mittwoch in Werdau zwei Mopedfahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei stürzte eine 17-Jährige gegen 9.15 Uhr mit ihrer Simson, als sie am Grünanger in Langenhessen scharf bremste, nachdem ein vor ihr fahrendes Auto verkehrsbedingt gebremst hatte. Ein 17-Jähriger war bereits um 6 Uhr auf der Langenhessener Straße in Richtung Königswalde unterwegs. In einer Rechtskurve nahe eines Schotterplatzes wurde er laut Polizei durch einen Autofahrer geblendet, der am gegenüberliegenden Fahrbahnrand wartete. Daraufhin kam der Mopedfahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Sein Moped musste abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen dieses Unfalls und den Fahrer des Autos. (kru)