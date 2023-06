1,6 Promille: 25-Jähriger scheitert an Abfahrt von A 72

Ein 25-Jähriger ist mit seinem Skoda in der Leitplanke gelandet, als er die A 72 an der Anschlussstelle Zwickau-Ost verlassen wollte. Nach Angaben der Polizei war der Mann in der Nacht zu Sonntag gegen 4 Uhr in Richtung Hof unterwegs gewesen. Auf der Abfahrt erwies sich eine Rechtskurve offenbar als zu scharf, sodass das Auto von der Fahrbahn...