13 Kilogramm Marihuana in Zwickau sichergestellt: Polizei legt mutmaßlichen Dealern das Handwerk

Die Ermittler wurden in der Wohnung einer 20-Jährigen fündig. Ein weiterer Verdächtiger musste sofort ins Gefängnis.

Der Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenszene in Südwestsachsen gelungen. Ermittler haben am Mittwochabend mehrere Wohnungen in Zwickau, Glauchau und Plauen durchsucht und dabei bei einer 20-Jährigen in Zwickau 13 Kilogramm Marihuana gefunden. Der Stoff mit einem Marktwert von etwa 130.000 Euro war in 1-Kilo-Tüten abgepackt und offenbar zum...