150.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Lichtentanne: Polizei kann Brandstiftung ausschließen

Die Brandursachenermittler haben erste Ergebnisse ihrer Untersuchungen vorgelegt. Sie profitierten am Donnerstag von einer guten Zusammenarbeit mit Feuerwehr und THW. Was bisher bekannt ist.

In den Trümmern der abgebrannten Scheune an der Heinrich-Heine-Straße in Lichtentanne hat die Polizei keine Spuren von Mitteln gefunden, die auf den Einsatz von Brandbeschleunigern hinweisen. „Wir können eine vorsätzliche Brandstiftung ausschließen“, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Die Brandursachenermittler waren am...