16-Jähriger Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Ein 45-jähriger soll einen Jugendlichen mit seinem Mercedes angefahren haben, nachdem dieser die Straße überqueren wollte.

Am Donnerstagabend ist ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Nachdem der Jugendliche einen Linienbus stieg er laut der Polizeidirektion Zwickau an der Haltestelle Freiheitsstraße in Oberplanitz als einziger Fahrgast aus. Angaben zufolge soll er zügig an der Vorderseite des Busses vorbeigelaufen sein, um auf die andere Straßenseite zu...