3-D-Kunstwerk auf dem Kornmarkt bekommt Schienen

Das neue Detail an Manfred Staders Kunstwerk auf dem Kornmarkt fällt am Montag sofort auf: Er hat Schienen zum Grubeneingang hinzugefügt. Sonntagmorgen hat der renommierte Maler mit der Arbeit am 3-D-Projekt begonnen. Dienstag soll es fertig werden. Dabei waren die Schienen zuerst gar nicht geplant.