5000 Johannes-Oerding-Fans trotzen dem Regen beim Konzertabend auf der Freilichtbühne Zwickau

Zum vierten Mal in diesem Jahr war die Freilichtbühne Zwickau ausverkauft. Nach Santiano, Ben Zucker und Lea lockte auch Johannes Oerding seine Anhänger in Scharen an den Schwanenteich.

Völlig durchnässt, aber glücklich haben sich am Freitagabend knapp 5000 Zuschauer auf den Heimweg vom Johannes-Oerding-Konzert auf der Freilichtbühne am Schwanenteich begeben. „Danke, Zwickau, für euer Durchhaltevermögen!" lobte der Sänger das Publikum, das stundenlang dem Regen trotzte. Nach Gastspielen im Alten Gasometer (2015) und...