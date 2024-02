A 72 wird erneut zum Nadelöhr: Brückensanierung bei Zwickau geht weiter

2023 war die A 72 in Fahrtrichtung Hof erneuert worden. In diesem Jahr wird die 718 Meter lange Brücke saniert. Insgesamt dauern die Arbeiten länger als geplant, sind aber auch umfangreicher.

Autofahrer müssen auch in diesem Jahr wieder mit Einschränkungen auf der Autobahn 72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Zwickau-West rechnen. Letztes Jahr wurde die Fahrbahn in Richtung Hof auf einer Strecke von 3,5 Kilometern komplett erneuert. Seit vergangener Woche müssen sich die Fahrzeuge nun in einem Teilabschnitt erneut eine...