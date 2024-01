Ab Montag Verkehrseinschränkungen wegen Brückenerneuerung am Rödelbach in Kirchberg

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat darüber informiert, was Kraftfahrer beachten müssen.

Am Montag beginnt in Kirchberg auf der S 277/Auerbacher Straße in Höhe der Gartenstraße im Bereich der Brücke über den Rödelbach die Baufeldfreimachung. Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme, bei der im Auftrag der Niederlassung Plauen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr die Brücke über den...