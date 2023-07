Abitur mit 1,0: Wie zwei Zwickauer Schülerinnen mit dem Stress umgegangen sind

Marlene Brode (18) und Victoria Weiß (18) halten mit Stolz ihr Zeugnis in den Händen. Sie haben am Peter-Breuer-Gymnasium einen Notendurchschnitt von 1,0 erzielt – besser geht es nicht. Die beiden jungen Frauen blicken stellvertretend für alle Abiturientinnen und Abiturienten in der Region Zwickau zurück und nach vorn.